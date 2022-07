O femeie a murit, după ce a fost atacată de rechin în Egipt. Ea reușise să ajungă la mal, fără un braț și un picior. VIDEO

Femeia a fost atacată și a început să strige după ajutor. Privitorii îngroziți au încercat să-i distragă atenția rechinului, dar nimeni nu a îndrăznit să sare să o ajute.

Ea a reușit să ajungă, totuși, la mal, după ce rechinul o lăsase fără un braț și un picior. Medicii i-au acordat primul ajutor la fața locului, dar femeia a murit câteva minute mai târziu, în ambulanță, conform Daily Mail.

Femeia era din Austria, dar era căsăsătorită cu un bărbat din Egipt. Atacurile de rechini în Egipt sunt rare - dar Marea Roșie are peste 44 de specii.

În octombrie 2020, un băiat din Ucraina, în vârstă de 12 ani, aflat în vacanță în Egipt și ghidul său turistic și-au pierdut membrele după ce au fost atacați de rechin.

Și în 2010, au avut loc cinci atacuri. Atunci, trei ruși, un turist ucrainean și unul german au fost răniți.

Shark Attack in Egypt! ????

This is the chilling moment a woman desperately tried to swim back to shore after a shark 'bit off her arm and leg' at a tourist hotspot in Egypt. She died of a painful shock. ????#Egypt #SharkAttack #Austrian pic.twitter.com/YMZ1D1mUu9