Lupta pentru vaccinul anti-Covid. Statele bogate au cumpărat deja jumătate din viitoarele doze

Numărul de cazuri de infectare cu coronavirus pe glob a trecut de 30 de milioane, iar peste 950 de mii de oameni au fost răpuşi de Covid.

În aceste condiţii, este de înţeles că o lume întreagă aşteaptă vaccinul sau vaccinurile care să pună capăt pandemiei. Organizaţia mondială a sănătăţii ar vrea să ofere fiecărei ţări suficiente doze pentru a-și imuniza 20% din populaţie. Însă, conform ONG-ului Oxfam, statele bogate, care reprezintă doar 13% din populaţia lumii, au achiziţionat deja, în avans, jumătate din viitoarele doze.

Pentru a da dovadă de transparență, două dintre cele 9 companii de biotehnologie, aflate în faza finală a testelor clinice pentru seruri anti Covid, au prezentat în amănunt cum se desfăşoară vaccinarea a zeci de mii de voluntar, şi cum se urmăresc efectele.

Compania americană Moderna speră să afle într-o lună sau două dacă vaccinul sau produce imunizare.

Altă companie americană Pfizer şi partenerul său german BIONTECH anunță că - probabil - vor supune spre aprobare vaccinul lor experimental până la sfârşitul lui octombrie.

Cursa pentru un vaccin împotriva coronavirusului a devenit puternic politizată în America, după ce președintele-candidat Donald Trump, nesocotind ce spun specialiştii, repeta neabătut că vrea un vaccin anti-Covid până la alegerile care vor avea loc la începutul lui noiembrie. Mulţi experţi susţin că Trump nu face altceva decât să zdruncine încrederea oamenilor în serul care ar trebui să pun capăt pandemiei.

PFIZER plănuiește să producă 100 de milioane de doze până la sfârșitul acestui an și peste un miliard de doze - anul viitor. Ca să facă față cererii, a deschis două fabrici separate, în Statele Unite şi în Europa, și a mobilizat toate resursele disponibile.

Pe de altă parte, Companii de curierat precum UPS nu-și așteaptă cu mâinile-n sân intrarea în scenă.

Temperatura este un factor-cheie, în condiţiile de transport şi stocare.

Wes Wheeler, UPS: "Cu câteva luni în urmă am început să strângem informații despre temperatura necesară pentru transportul acestui vaccin. Am investit în tehnologie de refrigerare, atât într-o companie americană, cât și într-una din Roermon – Olanda. Am instalat deja aparatură în câteva dintre depozitele noastre de peste tot în lume."

Pentru ca vaccinul să rămân viabil câteva zile, trebuie ţinut pin permanență la minus 20 de grade Celsius.

Potrivit responsabililor din industria de profil, livrarea dozelor de vaccin anti Covid pe tot globul se anunţă cea mai mare provocare pentru transportul aerian din toate timpurile. Ar fi nevoie de echivalentul a 8.000 de Boeinguri 747 Jumbo Jet.