Lula a mers la Palatul Prezidenţial, devastat de susţinătorii lui Bolsonaro. „Puciștii vor fi pedepsiți”

Fostul președintebrazilian a condamnat fără fermitate această invazie amintind foarte mult de cea a Capitoliului la Washington în urmă cu doi ani, comentează AFP.

Lula da Silva, care petrecuse după-amiaza la Araquara, în statul Sao Paulo (sud-est), devastat de inundaţii, a mers la Palatul Prezidenţial, apoi la Curtea Supremă, invadată şi jefuită de bolsonarişti, ca şi Congresul.

“Am mers la Palatul Planalto şi la STF. Puciştii care au promovat distrugerea patrimoniului public în Brasilia vor fi identificaţi şi vor fi pedepsiţi. Mâine ne reluăm munca la Palatul Planalto. Democraţie pentru totdeauna. Noapte bună”, a scris Lula pe Twitter.

Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.

