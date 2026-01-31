Judecătoarea federală Margaret Garnett a respins acuzațiile federale de posesie ilegală de arme de foc împotriva tânărului de 27 de ani, care puteau duce la condamnarea la moarte, potrivit BBC.

Luigi Mangione va fi totuși judecat pentru hărțuire, faptă pentru care poate primi pedeapsa maximă de închisoare pe viață. Bărbatul a fost arestat la câteva zile după ce, potrivit acuzațiilor, l-a împușcat pe Thompson în timp ce acesta intra într-un hotel din New York pe 4 decembrie 2024. Mangione a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile federale și de stat.

După pronunțarea hotărârii, avocata lui Mangione, Karen Agnifilo, a mulțumit instanței pentru „această decizie incredibilă”, potrivit CBS News.

Ce a decis judecătoarea

În hotărârea sa, judecătoarea Garnett, numită de Biden, a declarat că două dintre cele patru acuzații federale nu „îndeplinesc definiția legală federală a unei „infracțiuni de violență” din punct de vedere juridic”. Ea a menționat că decizia sa a fost „exclusiv pentru a exclude pedeapsa cu moartea ca pedeapsă disponibilă care să fie luată în considerare de juriu”.

Hotărârea judecătoarei Garnett a reprezentat un eșec pentru Departamentul de Justiție, care a calificat uciderea lui Thompson drept „asasinat premeditat, cu sânge rece”.

Judecătoarea a acordat guvernului 30 de zile pentru a contesta decizia sa de a exclude pedeapsa cu moartea în cazul Mangione.

Într-o victorie pentru procurori, Garnett a declarat că aceștia pot prezenta juriului dovezi din rucsacul lui Mangione, pe care acesta îl avea asupra sa în momentul arestării sale la un restaurant McDonald's din Altoona, Pennsylvania.

Printre obiectele din rucsac se aflau o armă, acte de identitate false și un caiet cu însemnări care detaliau presupusele nemulțumiri ale lui Mangione față de sistemul de sănătate din SUA.

Avocații apărării au încercat să respingă aceste dovezi din proces, argumentând că autoritățile le-au obținut ilegal, fără mandat.

Mangione, absolvent al Ivy League dintr-o familie bogată din Maryland, se confruntă, de asemenea, cu nouă acuzații într-un caz separat intentat de procurorii statului New York, inclusiv omor de gradul II.

Thompson, în vârstă de 50 de ani și tată a doi copii, a fost împușcat din spate de un bărbat mascat înarmat, în timp ce se îndrepta către un hotel din Manhattan pentru o conferință anuală a investitorilor.

Anchetatorii spun că cuvintele „deny” (refuza), „defend” (apăra) și „depose” (demite) erau scrise pe cartușele găsite la locul crimei lui Thompson. Surse din cadrul forțelor de ordine spun că acestea ar putea fi o referire la „cele trei D ale asigurărilor” – tactici folosite de companii pentru a respinge cererile de plată ale pacienților.

Selecția juriului în procesul federal urmează să înceapă pe 8 septembrie, iar declarațiile preliminare vor începe pe 13 octombrie. Însă procurorii statali doresc să-l judece pe Mangione încă din iulie.

