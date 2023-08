Lovitură de stat în Gabon. Preşedintele Ali Bongo cere ajutor internațional: ”Să facă gălăgie!”. VIDEO

Apelul vine după ce un grup de ofiţeri superiori din armata gaboneză au anunţat miercuri la televiziune că au preluat puterea, din cauza lipsei de credibilitate a recentelor alegeri, la scurt timp după ce comisia electorală anunţase victoria lui Ali Bongo în scrutinul prezidenţial.

Într-o înregistrare video transmisă în limba engleză, preşedintele Gabonului le cere partenerilor săi internaţionali să "facă zgomot" pentru a-l susţine.

Videoclipul îl arată stând într-un fotoliu, vizibil îngrijorat, deşi nu este clar când a fost făcută filmarea.

"Sunt Ali Bongo Ondimba, preşedintele Gabonului. Trimit un mesaj tuturor prietenilor noştri din întreaga lume pentru a le spune să facă gălăgie" în legătură cu "oamenii care m-au arestat pe mine şi pe familia mea", spune în engleză Ali Bongo, în vârstă de 64 de ani, care conduce Gabonul de peste 14 ani şi care tocmai fusese proclamat câştigător al alegerilor de sâmbătă cu câteva momente înainte de puci.

