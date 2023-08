Prigojin este în Africa, la peste 50 de grade Celsius. ”Facem Rusia și mai mare, pe fiecare continent” VIDEO

Canalele de Telegram legate de grupul de mercenari Wagner au publicat luni seara o înregistrare video în care liderul lor, Evgheni Prigojin, apare în haine militare, într-un peisaj aparent arid, şi spune că este în Africa, unde „lucrează” la peste 50 de grade pentru a face Rusia „şi mai mare”, pe toate continentele.

Prigozhin published a new video.

He claims to be in Africa.

Prigozhin said that Wagner is currently "making Russia even greater on all continents, and Africa even freer. [We] bring justice and happiness to the African peoples". pic.twitter.com/lAJnPlCnMa