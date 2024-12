Daniel David, propunerea pentru ministerul Educației, spune care va fi prima măsură pe care o va lua. „Complex şi complicat”

Daniel David, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, afirmă că, în opinia sa, „ministerul cel mai puternic dintr-un guvern” trebuie să fie cel care se ocupă de educaţie şi de ştiinţă”. În plus, el susține că este nevoie de o restructurare.

„De aceea şi spun, mai în glumă, mai în serios, că dacă politic toţi vorbesc despre ministere de forţă pentru mine, social, ministerul cel mai puternic dintr-un guvern trebuie să fie ministerul care se ocupă de educaţie şi de ştiinţă”, a declarat, luni, Daniel David, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei.

Ce spune de bugete și experți

El a adăugat că va asculta propunerile comisiilor de experţi.

„Eu sunt pentru politici educaţionale bazate pe dovezi. Dacă o comisie de experţi îmi propune o decizie, o iau şi o duc mai departe. Am vorbit despre o comisie care va analiza situaţia homeschooling-ului, despre asta am discutat. Nu poţi face comisii de experţi pe toate temele pe care le ai într-un minister atât de mare şi de complex”, a explicat el.

David a subliniat că este foarte important ca bugetul să asigure funcţionarea ministerului şi dezvoltarea acestuia prin noile obiective din programul de guvernare.

„Deci este clar că bugetul trebuie să fie mai mare decât a fost anul trecut. Acuma cât va fi de mare nu ştiu, pentru că totdeauna sunt discuţii, depinde cum merge economia ţării, dar bătălia şi ideea că Educaţia şi Cercetarea trebuie să ţintescă, mă rog, Educaţia 15%, şi Cercetarea 1% din PIB, şi dincolo 15% din bugetul general consolidat, sunt lucruri pe care niciun ministru nu îşi permite să le abandoneze. Când le va obţine, asta nu ştim”, a adăugat el.

Care va fi primul lucru pe care îl va face

Daniel David a anunţat că va începe cu reorganizarea ministerului.

„Prioritatea numărul zero este să lucrăm pe obiectivele pe care le avem în programul de guvernare. Sigur că o să începem întâi cu reorganizarea ministerului, vă daţi seama că este un minister complex şi complicat fiindcă pe lângă ce avea înainte, învăţământul preuniversitar şi învăţământul universitar, în acest moment vine şi Cercetarea (…) sunt multe activităţi care merg în mod obişnuit, adică şcoala trebuie să funcţioneze, universităţile trebuie să funcţioneze, institutele de cercetare trebuie să funcţioneze…. Continuăm elaborarea actelor subsecvente pentru adoptarea legilor noi, fiindcă au apărut foarte multe legi noi în aceste domenii, (…) iar pentru mine în zona academică, în zona învăţământului superior este fundamentală reorganizarea arhitecturii mediului academic pe liniile pe care le-am descris”, a arătat el.

Droguri, abandon școlar și educație pentru sănătate

Întrebat despre problemele consumului de droguri şi abandonului şcolar, el a explicat:

„Acolo avem nevoie de specialişti, echipe mixte de psihologi şi medici, nu uitaţi că prevenţia şi controlul comportamentului se face prin specialişti în Psihologie, nu fiindcă eu sunt psiholog, dar ei sunt specialiştii care pot să se ocupe de prevenţie, medicul este foarte important, mai ales când vorbeşte despre tratament, odată ce ai ajuns deja acolo, dar aş vrea să punem această abordare într-o perspectivă mai generală şi vom lucra la o strategie pentru un stil de viaţă sănătos, în care această componentă să fie una dintre componente, alături de cum să mănânci sănătos, cum să faci exerciţii fizice… tot ce înseamnă stil de viaţă sănătos”.

El a apreciat că ”Educaţia pentru sănătate” este o strategie bună.

„Pentru stil de viaţă sănătos o văd mai incluzivă, adică vom construi pe ce avem, nimeni nu vrea să facă chestii în paralel, nimeni nu vrea să repete lucrurile care există, dar în foarte multe strategii legate de prevenţie pentru sănătate lipseşte o componentă fundamentală: spunem oamenilor ce ar trebui făcut, dar nimeni nu îi învaţă cum să facă aceste lucruri”, a spus el.

Meditațiile

Întrebat dacă are o strategie pentru a stopa fenomenul meditaţiilor, Daniel David a replicat: „Dacă mă întrebaţi în acest moment nu pot să vă spun că am o strategie, dar cu siguranţă este un fenomen care ştiu că este în discuţia publicului şi dacă presiunile vor fi tot mai mari vom face iarăşi o analiză să vedem ce soluţii pot să fie. Dacă mă întrebaţi pe mine ce soluţie am în acest moment, nu m-am gândit la o soluţie anume… până la urmă asta cu stoparea meditaţiilor este foarte complicată. Eu, ca psiholog, ştiu că atunci când vrei să blochezi un comportament, dacă îl blochezi el apare în forme accentuate mascat. Şi atunci mai degrabă aş vorbi despre cum putem pune ideea de meditaţii care există şi în alte ţări, într-o formă în care să nu apară conflicte de interese, într-o formă în care să nu fie obligaţi elevii să apeleze la acest fenomen pentru a putea lua note mari sau a trece clasa, deci în această formă aş pune-o, nu în ideea să interzicem lucruri”.

Răspunzând unei alte întrebări, el a afirmat: „Eu mă tem de lucrurile obligatorii în şcoli. Prea multe lucruri sunt obligatorii şi după aceea tot noi ne mirăm că este atâît de încărcat planul de învăţământ. Deci cumva aş spune: hai să facem întâi o strategie bună, care funcţionează, şi după aceea ne putem gândi dacă funcţionează într-o logică opţională sau obligatorie”.

