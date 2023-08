Ce spune un african venit în România despre canicula de la noi din țară. „Mă gândesc de două ori înainte să ies afară”

De la noapte, în vestul țării revine vremea instabilă. Însă, căldura sufocantă domină sud-estul țării.

Sub soarele dogoritor, o bătrână de 83 de ani din Timișoara care ieșise în fața blocului să ia o gură de aer a simțit că se sufocă. Un trecător care a văzut-o cum zace pe bancă a chemat ajutor la 112.

Marcel Marcoane, comandant de echipaj ISU Timiș: „I s-a făcut rău de la caldură, în stare lipotimică, în fața blocului, am găsit-o conștientă pe bancă, slăbită, amețită. I-am acordat primul ajutor, am stabilizat-o, am dus-o în casă. A refuzat să meargă la spital”.

Și o femeie în vârstă din Bistrița a căutat umbră la orele prânzului.

Bătrână: „Am ieșit că în casă e o bujeală mai mare și aici mai mișcă aerul”.

În stațiile de autobuz din marile orașe, temperaturile resimțite au trecut de 40 de grade.

Bărbat: „Pe timpul caniculei să răcorim un pic cățelul, e ideal pentru ei că sunt blănoși și trebuie să fie răcoriți”.

Aerul e irespirabil și în grădini, sub cerul liber, pe tot parcursul zilei.

Femeie: „Trebuie să și lucrăm ca să putem trăi, e cald, dar mai suflă un pic de vânt”.

La orele 15 se înregistrau temperaturi de 37 de grade în Alexandria, Giurgiu, Focșani si Bacău. Cel mai fierbinte era aerul din Iași: 38 de grade Celsius.

Din cauza caniculei, toate fântânile arteziene din municipiu au fost puse în funcțiune pe tot parcursul zilei și vor rămâne pornite inclusiv noaptea.

Bărbat: „E foarte dificil, dar chiar dacă sunt din Africa și sunt puțin obișnuit cu asta, ca să fiu sincer e greu. Ma gândesc de două ori înainte să ies afară. Dar pentru că mi-e foame a trebuit să mă duc să îmi iau ceva de mâncare”.

Dr. Ovidiu Popa, SMURD Iași: „De când a început canicula au fost aproximativ 10 intervenții de lipotimii atât pe parcursul zilei, cât și al nopții. Să evite pe cât posibil ieșirile în intervalul orar 11-18, să se hidrateze corespunzător”.

De la noapte vremea se schimbă începând din vest.

Elza Hauer, meteorlog: „Vremea se va instabiliza treptat astfel încât în cursul zilei de mâine în Banat temperaturile vor scădea și vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade. Treptat acestă instabilitate se va extinde și în restul țării”.

Rămâne însă foarte cald în sud-estul și estul țării unde meteorologii mențin codul portocaliu de caniculă.

Reporteri: Emanuela Băluș, Adina Timiș, Răzvan Dan, Ioan Vrâncean, Elena Bejinaru, Ana Maria Barbu

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 28-08-2023 19:43