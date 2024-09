Lovitură de amploare a forțelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Civilii au fost evacuați de urgență | VIDEO

Sistemele ruse de apărare antiaeriană "au detectat şi neutralizat o dronă", sâmbătă dimineaţa, devreme, a scris guvernatorul Aleksandr Gusev pe Telegram.

Chiar dacă "nicio persoană nu a fost rănită", căderea dronei a provocat un incendiu la sol "care s-a extins la obiecte explozive şi s-a produs o detonaţie", a informat guvernatorul, fără alte precizări în ceea ce priveşte natura acestor obiecte.

Din cauza incendiului, "s-a decis evacuarea locuitorilor din sat" spre localităţi vecine, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit canalelor ruse de Telegram, incendiul s-ar fi declanşat într-un depozit local de muniţii.

In the Voronezh region, a drone fell on a Russian warehouse and caused a detonation.

