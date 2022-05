LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 96. Familiile soldaților de la Azovstal nu știu nimic despre soldații prizonieri

Apropiații soldaților prizonieri de la Azovstal spun că nu știu nimic despre cei dragi.

„Nu am luat legătura cu soțul meu și nu am primit informații despre el în ultimul timp”, a spus Anna Ivleva, soția lui Anton, un soldat e care a fost grav rănit în Azovstal. „Ultima dată când am vorbit a fost pe 13 aprilie. Și atunci frații lui de arme îmi trimiteau mesaje că era încă în viață”, a declarat ea pentru CNN.

Ivleva a spus că nu există „nu există informații” despre locul în care sunt ținuți luptătorii Azovstal și în ce condiții. Ea are speranța că soțul ei este în viață, chiar dacă este prizonier.