VIDEO. Liderul soldaților Wagner, care luptă în Ucraina pentru Rusia, îi înjură pe ministrul rus Apărării și pe șeful Armatei

Potrivit BBC News, declarația lui Evgheni Prigojin vine după publicare unui videoclip pe rețelele de socializare, în care apare plimbându-se printre cadavrele luptătorilor morți, cerând ministrului rus al apărării mai multe provizii.

El a proferat insulte la adresa ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, şi a şefului Statului Major General al Forţelor Armate ale Rusiei, Valeri Gherasimov, transmite vineri EFE, potrivit Agerpres.

Liderul miliţiei Wagner arată zeci de cadavre la picioarele sale, pe care le prezintă ca fiind propriii săi oameni.

"Şoigu! Gherasimov! Unde sunt c**** sunt muniţiile?", strigă şeful Wagner la adresa conducerii armatei ruse, potrivit News.ro.

"Uitaţi-vă la ei, ticăloşilor (...) vă odihniţi în cluburi scumpe (...) copiii voştri fac videoclipuri pe YouTube (...) credeţi că aveţi dreptul să dispuneţi de vieţile lor?", ţipă el.

"Au venit aici ca voluntari şi au murit pentru ca voi să vă îndopaţi în birourile voastre", acuză oligarhul care a făcut avere graţie contractelor de catering pe care le-a avut cândva cu armata rusă.

I translated for you Prigozhin’s speech. He is furious about the lack of ammunition and accuses Russian military leadership in multiple deaths of his “volunteers.” Such type of communication can be a big sign of Wagner losing in the battlefield. #StopRussia pic.twitter.com/MOWQDZXJOx