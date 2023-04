"Nu mai amăgiți populația". Șeful mercenarilor din Rusia amenință Kremlinul cu o revoltă de proporții

"Rusia este în pragul unei catastrofe", a declarat Evgheni Prigojin (foto, centru) într-un interviu acordat, sâmbătă, unui blogger militar pro-război, contrazicând în mod public afirmațiile repetate ale Kremlinului cum că totul decurge conform planului în Ucraina.

"Trebuie să încetăm să mai înșelăm populația și să le spunem că totul este bine", a spus Prigojin, acuzând înalții responsabili militari ai Rusiei că se amăgesc cu privire la război sau că "nu le pasă".

Prigojin l-a acuzat pe dușmanul său, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, pentru lipsa de muniție care, potrivit lui, ar putea costa Rusia războiul.

În interviul video de aproape o oră și jumătate - aparent filmat cu câteva zile înainte - el a citit o scrisoare pe care a spus că i-a trimis-o lui Șoigu, în care a lansat un ultimatum în care amenința că își va retrage mercenarii din Bahmut dacă ministrul Apărării nu îi va furniza imediat muniția necesară.

Ideea de a lua cu asalt Kremlinul, „interesantă”

Aparent, pentru un efect suplimentar, el a amenințat, de asemenea, că îl va pârî pe Shoigu lui Putin personal.

"Clopotul sună deja, tragem un semnal de alarmă", a spus el.

Grupul Wagner, a spus el, mai are suficiente cartușe rămase doar "pentru câteva zile, nu săptămâni".

Întrebat dacă nu cumva armata nu a vrut să îi furnizeze arme miliției Wagner de teama că grupul de mercenari "ar putea lua cu asalt Kremlinul" și să preia puterea, Prigojin a recunoscut că ideea este "interesantă", dar a spus că nu se concentrează pe organizarea unei lovituri de stat.

Dar el și-a exprimat foarte clar disprețul față de liderii militari, recunoscând că progresele militare ale armatei ruse în Ucraina au fost de râsul lumii.

"Ce am făcut măcar (din 24 februarie 2022, de când a izbucnit invazia în Ucraina – n.r.)? Am transformat armata rusă - a doua armată din lume - în ce? Cine naiba știe. ... Ce fel de armată suntem noi dacă nu ne-am putut descurca nici măcar cu micuța Ucraina? Este un dezastru total peste tot, nu există disciplină. Armata are de toate, dar nu există absolut niciun control, în timp ce există un decalaj absolut paranoic între ceea ce se întâmplă în tranșee și ceea ce știu și gândesc cei de la cartierul general", a tunat Prigojin, potrivit Daily Beast.

În continuare, el a avertizat că mult-așteptata contraofensivă a Ucrainei este chiar după colț, dar a spus că, în rândul șefilor militari ruși, "nimănui nu-i pasă".

Wagner, a spus el, recuperează "mii și mii" de cadavre ale luptătorilor săi morți "în fiecare zi".

Prigojin țintește spre un loc în guvern

Potrivit acestuia, nu va trece mult timp până când îi va trage la răspundere pe "cei care sunt responsabili pentru moartea a mii de ruși".

Ultima ieșire a lui Prigojin urmează unei serii de critici publice anterioare la adresa lui Șoigu și a oficialilor din Ministerul Apărării din Rusia. Răfuielile repetate - și foarte publice - ale liderului Wagner la adresa șefilor militari de rang înalt au stârnit unele speculații potrivit cărora acesta urmărește să obțină o funcție politică, o slujbă confortabilă în guvern sau pur și simplu să arunce preventiv vina pentru viitoarele pierderi jenante din război.

Sursa: Daily Beast
Dată publicare: 30-04-2023 12:54