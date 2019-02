Liderii pro-europeni din Moldova ar fi fost otrăviţi. Substanţa găsită la analize

Maia Sandu şi Andrei Năstase, liderii Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” au declarat joi că au fost intoxicaţi cu mercur.

Cei doi lideri ai coaliţiei pro-europene, formată pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, susţin că ar fi fost otrăviţi de Partidul Democrat al oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc. Cei acuzaţi spun însă că e vorba de "aberaţii" electorale.

"Este un lucru care ne vizează pe ambii. A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am făcut teste şi am descoperit că avem un conţinut exagerat de metale grele în sânge şi acest lucru mi s-a întâmplat şi mie şi domnului Năstase, am făcut tratament şi acest tratament a ajutat la coborârea acestor metale grele în sânge", a spus Maia Sandu la ProTV Chişinău.

"Testele recente au arătat iarăşi o creştere şi medicii cu care am discutat noi spun că aceasta acumulare nu poate fi explicată în mod natural, adică fără o intervenţie din afară. Sunt nişte suspiciuni, nişte lucruri care trebuie să fie luate în serios în contextul atacurilor şi atitudinii pe care o are această guvernare în raport cu cei care le pun în pericol guvernarea de la mai departe."

Andrei Năstase, lideruL PPSDA: "Vă spun cu toată certitudinea, suntem ţinta unor atacuri mişeleşti din partea acestei guvernări care ne doreşte morţi. Au atentat la sănătatea şi viaţa noastră cu metale grele. S-a apelat la mercur. Sursa încă nu este identificată. Am devenit periculoşi pentru o grupare criminală."

