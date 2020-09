Lee Kerslake, baterist pentru Uriah Heep şi Ozzy Osbourne, a murit la vârsta de 73 de ani

Ken Hensley, fost claviaturist al Uriah Heep, a anunţat pe Facebook: „Lee Kerslake, prietenul meu de 55 de ani şi cel mai bun toboşar cu care am cântat, a pierdut lupta cu cancerul în această dimineaţă”.

„Au trecut 39 de ani de când l-am văzut pe Lee, dar trăiește pentru totdeauna prin albumele scoase alături de mine, Blizzard of Ozz și Diary of a Madman. Lee Kerslake RIP”, a scris și Ozzy Osbourne pe Twitter.

It’s been 39 years since I’ve seen Lee but he lives for ever on the records he played on for me, Blizzard of Ozz and Diary of a Madman. Lee Kerslake RIP pic.twitter.com/xWqVR0VJn6