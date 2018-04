Laude pe Twitter pentru Trump din partea lui Kanye West. Reacția lui Kim Kardashian la postarea soțului

AFP

Kanye West a fost foarte activ pe Twitter miercuri, iar una dintre postările sale, în care îşi manifesta sprijinul pentru Donald Trump, a fost salutată cu un mesaj de mulţumire din partea preşedintelui american.

Postarea a fost urmată și cu unul de dezaprobare din partea soţiei sale, Kim Kardashian, care a precizat că rapperul nu susţine politicile lui Trump, informează DPA.

''Nu trebuie să fii de acord cu Trump, dar mulţimea nu mă poate face să nu îl iubesc. Avem amândoi energie de dragon'', a postat West pe Twitter.

''Este fratele meu. Iubesc pe toată lumea. Nu sunt de acord cu tot ce face fiecare. Asta ne face să fim individualităţi. Şi avem dreptul să gândim independent'', a mai spus rapperul.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. Citește și Macron a ironizat gesturile de afecțiune dintre el și Trump, în Congresul american — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Kanye West a postat şi imaginea unei şepci de baseball cu faimosul slogan electoral al lui Trump ''Make America Great Again'' (''Să facem America măreaţă din nou!'') şi cu semnătura preşedintelui.

my MAGA hat is signed ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Mesajele i-au atras atenţia lui Trump, care a postat ''Mulţumesc, Kanye, foarte tare'', ca răspuns la primul post al rapperului, şi ''MAGA'', acronimul sloganului său electoral, ca replică la al doilea mesaj al cântăreţului.

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

Soţia rapperului, vedeta de reality tv Kim Kardashian West, a spus că părerile ei diferă de cele ale soţului şi că mesajul lui West nu înseamnă că acesta este de acord cu toate deciziile politice ale lui Trump.

West şi-a spus ''părerea LUI'', a precizat Kardashian West pe Twitter. ''Nu a spus niciodată că este de acord cu politicile lui Trump''.

Now when he spoke out about Trump... Most people (including myself) have very different feelings & opinions about this. But this is HIS opinion. I believe in people being able to have their own opinions,even if really different from mine

He never said he agrees with his politics — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2018

La cererea soţiei, rapperul a revenit cu precizări: ''Soţia mea tocmai m-a sunat şi vrea să clarific pentru toată lumea. Nu sunt de acord cu tot ce face Trump. Nu sunt 100% de acord decât cu ceea ce fac eu'', a scris cântăreţul pe Twitter.

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Pe parcursul şirului rapid de tweeturi, care la un moment dat au inclus şi remarca bizară ''Mă pricep la ping pong'', rapperul şi-a exprimat dorinţa de a-l întâlni pe directorul executiv al companiei Apple, Tim Cook. ''Am câteva idei'', a scris cântăreţul.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer