Kremlinul publică o imagine sinistră cu comandantul Flotei ruse la Marea Neagră, după ce Ucraina anunțase uciderea lui VIDEO

Comandantul flotei apare, în această fotografie, pe un ecran mare, alături de alţi oficiali militari de rang înalt participând la o reuniune prezidată de către ministrul rus al Apărării Serghei Şpogu.

Ofiţerul, în uniformă militară, pare să aibă o pernă mare la spate sau să fie aşezat pe un fotoliu alb.

Într-o înregistrare video difuzată ulterior, el apare în imagini în mai multe rânduri, dar fără să vorbească.

Ministerul anunţă în acest comunicat - în care nu menţionează numele comandantului Flotei ruse la Marea Neagră - că această reuniune a avut loc marţi.

Ucraina anunțase uciderea amiralului Sokolov, în distrugerea comandamentului din Sevastopol

Kievul a revendicat uciderea acestui ofiţer superior într-un atac cu rachetă, vineri, vizând sediul Flotei ruse la Marea Neagră, în Crimea anexată.

”34 de ofiţeri, inclusiv comandantul Flotei ruse la Marea Neagră sunt morţi” în urma atacului, au anunţat într-un mesaj postat pe Telegram Forţele Speciale ucrainene, fără să prezinte vreo probă în acest sens.

Rusia a anunţat vineri că un militar a fost dat dispărut după atac, care a avariat puternic sediul Flotei ruse la Marea Neagră.

Moscova nu a comentat revendicarea ucraineană, iar Kremlinul a rămas marţi foarte vag pe tema sorţii comandantului.

Reacția Kremlinului: ”Noi nu avem nimic de spus”

”Nu există nicio informaţie despre acest subiect de la Ministerul Apărării”, a declarat presei un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

”Noi n-avem nimic de spus”, a adăugat el şi a trimis la minister.

Viktor Sokolov a fost numit comandant al Flotei ruse la Marea Neagră în august 2022, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.

Atacul de la cartierul general al Flotei ruse, la Sevastopol, ilustrează dificultăţile tot mai mari ale Rusiei de a se apăra de atacuri cu rachetă şi dronă ucrainene.

Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Moscova în 2014, joacă un rol cheie pentru Marina rusă şi în logistica şi aprovizionarea trupelor care ocupă sudul Ucrainei.

Ucraina, care desfăşoară o vastă ofensivă pentru a elibera teritoriile ocupate, încearcă să lovească în spatele liniilor frontului, cu scopul de a dezorganiza apărarea şi capacitatea de rezistenţă ale militarilor ruşi.

Însă, după trei luni de contraofensivă, progresele ucrainene rămân limitate.

