Tragedie uriașă în lumea baschetului. Kobe Bryant a murit într-un accident de elicopter

Kobe Bryant a murit într-un accident de elicopter duminică seară. Incidentul a avut loc în Calabasas, o localitate aflată în apropierea oraşului Los Angeles, potrivit TMZ.

Din primele informaţii, în aparatul de zbor s-ar mai fi aflat patru persoane.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx