Jurnalistă condamnată la un an de închisoare pentru "avort ilegal"

O jurnalistă din Maroc a fost condamnată la un an de închisoare cu executare de un tribunal din Rabat pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și a comis un avort.

Hajar Raissouni, jurnalista în vârstă de 28 de ani, a primit o pedeapsă ce a provocat indignare în spațiul public după ce a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei.

Instanța l-a condamnat și pe ginecologul femeii la 2 ani de închisoare cu executare, dar și pe anestezist la un an de detenţie cu suspendare. În plus, și o secretară a primit un an de închisoare cu executare.

De asemenea, și logodnicul jurnalistei a primit la rândul lui un an de închisoare cu executare.

După anunțarea verdictului, avocatul jurnalistei, Abdelmoula El Marouri a declarat că: „acest proces nu ar fi trebuit să aibă loc, acuzaţiile sunt nefondate: nu a existat nici de desfrâu (relaţii sexuale în afara căsătoriei, n.red.), nici avort”.

Potrivit Agerpres, femeia a fost arestată la sfârşitul lui august la intrarea într-un cabinet medical din Rabat, fiind constrânsă să efectueze un examen medical cu care nu a fost de acord. Avocaţii săi au asimilat acest examen cu o „tortura” și au invocat „probe fabricate”, solicitând eliberarea femeii.

Aceasta risca doi ani de închisoare în baza codului penal marocan, care pedepseşte relaţiile sexuale în afara căsătoriei şi avortul atunci când viaţa mamei nu este în pericol.

Hajar Raissouni, jurnalistă la cotidianul de limbă arabă Akhbar Al-Yaoum, a denunţat un proces „politic”. Femeia a fost interogată de poliţie cu privire la apropiaţii săi, la ziarul la care lucra şi la articolele sale, după cum a declarat ea. Unul din unchii săi este un editorialist angajat al cotidianului Akhbar Al-Yaoum, iar un altul este un ideolog islamist care se opune statutului de 'comandor al credincioşilor' al regelui Mohammed al VI-lea.

Zeci de jurnalişti şi reprezentanţi ai unor ONG-uri au fost prezenţi luni la tribunal. Reporteri fără Frontiere a denunţat o „înverşunare judiciară împotriva jurnaliştilor”, iar Human Rights Watch (HRW) o „încălcare flagrantă a dreptului la viaţă privată şi la libertate”.

Sute de persoane s-au adunat în faţa tribunalului înaintea deschiderii procesului în septembrie, pentru a-şi declara sprijinul faţă de jurnalistă în numele respectării libertăţilor individuale.

Parchetul din Rabat a dat asigurări că arestarea nu a avut „nimic de-a face cu profesia sa de journalist”, şi că a intervenit într-o anchetă mai amplă vizând cabinetul medical.