Momentul în care trei hoți fură, în doar câteva minute, bunuri de peste 600.000 euro dintr-un magazin de lux

Momentul jafului a fost surprins de camerele de supraveghere montate în magazin. În imagini se observă cum doi dintre bărbați forțează intrarea în magazin și iau tot ce pot.

Printre obiectele furate se numără haine, dar și alte produse de lux. Toate acestea au fost înghesuite în genți de voiaj, înainte de a părăsi magazinul. Al treilea bărbat așteaptă afară pe o motocicletă, pregătit să plece rapid cu bunurile furate.

„Acest incident este absolut devastator pentru afacerea noastră. Am petrecut ultimii cinci ani construind Sellier de la zero, într-un mediu economic dificil, iar o pierdere de 500.000 de lire sterline va avea un impact uriaș asupra afacerii noastre pentru luni de zile. Fac apel la oricine se afla în zonă la acel moment sau are orice alte informații să ne contacteze, pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili”, a spus proprietara magazinului, Hanushka Toni.

„Sunt absolut fără cuvinte. Ne-am trezit literalmente cu cele mai rele vești – în mijlocul nopții, o bandă formată din trei bărbați a venit la unul dintre magazinele noastre din Londra. Au spart geamul și au intrat în magazinul din Belgravia. Au luat tot ce au putut. Poliția a sosit după cinci minute; era sânge peste tot, iar acum fac teste criminalistice pe toate probele. Au dispărut multe lucruri. Evident, toți clienții ale căror bunuri au fost furate vor fi complet despăgubiți”, a mai declarat proprietara magazinului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: