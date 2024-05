Joe Biden a cerut Israelului să protejeze civilii, după atacul de la Rafah care a ucis zeci de palestinieni

"Israelul are dreptul să atace Hamas şi înţelegem că acest atac a ucis doi terorişti Hamas de rang înalt care sunt responsabili pentru atacurile împotriva civililor israelieni", a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate (NSC). "Dar, aşa cum am spus clar, Israelul trebuie să ia toate măsurile de precauţie posibile pentru a proteja civilii", a adăugat el.

Biden s-a confruntat cu presiuni tot mai mari din interiorul propriului partid pentru a reduce sprijinul pentru Israel, chiar înainte de atacul aerian de duminică seara, care a incendiat corturi şi adăposturi metalice şubrede într-o tabără din Rafah, omorând 45 de persoane.

Alexandria Ocasio-Cortez, o proeminentă democrată din Camera Reprezentanţilor, a numit luni greva "o atrocitate de neapărat", adăugând într-o postare pe reţelele de socializare că "a trecut de mult timpul ca preşedintele să se ţină de cuvânt şi să suspende ajutorul militar".

"Imagini oribile şi sfâşietoare au venit de la Rafah noaptea trecută", a declarat Ayanna Pressley, membră a Camerei Reprezentanţilor, într-o postare pe reţelele de socializare. "Cât timp vor mai sta SUA deoparte în timp ce armata israeliană măcelăreşte şi mutilează copiii palestinieni?", a adăugat ea.

Rashida Tlaib, de asemenea membră a Camerei Reprezentanţilor şi singura palestiniano-americană care face parte din Congres, l-a numit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu un "maniac al genocidului".

Netanyahu a declarat luni că atacul nu a avut ca scop să provoace victime civile, ci a mers "tragic de prost".

Purtătorul de cuvânt al NSC a declarat că administraţia americană "se angajează activ" cu armata israeliană şi cu alţii de pe teren pentru a evalua ce s-a întâmplat.

