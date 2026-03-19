Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat miercuri că Guvernul său a aprobat reducerea de 0,25 euro pe litru a accizelor la combustibili, o măsură care face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri, luate în regim de urgenţă ca reacţie la creşterea preţurilor la energie.

Măsurile valorează sute de milioane de euro, a precizat vicepremierul Matteo Salvini, şi vor fi în vigoare doar pentru o perioadă limitată de timp.

Preţurile la combustibili au crescut la nivel global de la începutul conflictului dintre SUA şi Israel cu Iranul, pe 28 februarie, punând presiune asupra consumatorilor. În paralel cu reducerea accizelor, Guvernul italian a cerut şi companiilor petroliere să limiteze preţurile la pompă, cu un plafon de 1,90 euro pentru litrul de motorină, a declarat Salvini.

La fel ca şi alte guverne, Executivul de la Roma analizează opţiunile pentru a-i ajuta rapid pe consumatori să facă faţă şocului brusc al preţurilor. Salvini a spus că Guvernul ar putea lua în considerare şi impozitarea profiturilor suplimentare realizate de companiile energetice care vând combustibil la un preţ mai mare. "Sper că nu va trebui să ajungem în acest punct", a spus Salvini, adăugând că discuţiile cu directorii companiilor din domeniul energiei vor continua în următoarele săptămâni.

Cât costă un litru de motorină și benzină în Italia

Miercuri, preţul mediu al unui litru de motorină pe reţeaua rutieră din Italia era de 2,10 euro, în timp ce benzina costa 1,87 euro pe litru, potrivit Ministerului italian al Industriei.

Reprezentanţii companiilor petroliere Eni SpA şi Tamoil Italia SpA s-au numărat printre cei prezenţi la o întâlnirea pe care Salvini a avut-o miercuri cu distribuitorii şi producătorii de combustibili. Autorităţile de la Roma au intensificat monitorizarea pe întregul lanţ de aprovizionare cu energie, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile comportamente speculative.

"Combatem specula", a declarat premierul Giorgia Meloni pentru postul public de televiziune Rai Uno după şedinţa de cabinet de miercuri seara.

Reducerea temporară a accizelor va diminua taxele pe combustibili cu 0,25 euro pe litru la motorină şi benzină şi cu 0,19 euro pe kilogram pentru gazul petrolier lichefiat. Guvernul de la Roma va introduce, de asemenea, o scutire temporară de taxe pentru sectorul transportului rutier şi una separată pentru industria pescuitului.

Noile măsuri vor intra în vigoare începând de joi şi vor dura 20 de zile, potrivit anunţului Guvernului de la Roma.

Italia are una dintre cele mai mari sarcini fiscale pe combustibil din Europa, ceea ce face ca preţurile la pompă să fie deosebit de sensibile la şocurile geopolitice. Orice măsură de ajustare a accizelor va avea implicaţii asupra inflaţiei şi a finanţelor publice, într-un moment în care ţara se luptă cu datorii mari şi o creştere economică relativ modestă.