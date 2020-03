Italia anunță 601 morți în ultimele 24 de ore. Situația este gravă și în Spania

Doliul italian pare unul fără de sfârșit. Ultimul bilanț transmis de autorități indică 601 morți de duminică până luni.

Sunt deja 6.077 în total. În disperare de cauză, guvernul de la Roma a impus închiderea activităților considerate ne-esențiale în întreagă țară.

Conform celor mai recente date și numărul celor care au murit în Spania se apropie de 2.200, cu peste 460 de decese înregistrate în 24 de ore. Autoritățile de la Madrid așteaptă vârful pandemiei zilele următoare, posibil miercuri.

Cei mai mulți morți sunt în orașul Bergamo

Dacă epicentrul pandemiei de coronavirus în Europa este provincia Lombardia din nordul Italiei, centrul absolut este orașul Bergamo. Nicăieri n-au murit mai mulți oameni ca acolo. Și încă se sting, în fiecare zi.

Acolo sunt 120.000 de suflete în carantină și practic orice localnic știe pe cineva care a murit sau este bolnav de Covid-19.

Localnic: „E dureros că nu poți să fii alături de ei când închid ochii. E dureros că oamenii mor singuri, fără să aibă pe cineva din familie la căpătâi... Multă durere și tristețe... E cumplit...”.

Singură soluție de a opri răspândirea virusului este închiderea totală a orașului. Doar câteva farmacii și magazine esențiale mai funcționează.

Reporter: „Acesta este mesajul pe care vreți să-l transmiteți lumii: "Trebuie să închideți totul!"”

Primar: „Da, absolut! Am două fete care studiază în Anglia. Când am văzut ce crede guvernul britanic despre această problemă am decis să le aduc acasă. Pentru că, deși suntem în centrul epidemiei, cred că ele sunt aici mai în siguranță decât în Anglia.”

În Bergamo, singurii care au voie să se adune în public sunt cei care merg la primărie ca să-și înregistreze morții. Sunt mulți, în fiecare zi, dar și ei încearcă să nu se apropie prea mult unii de ceilalți.

Încă o excepție permisă - funeraliile, la care pot participa însă doar câțiva membrii apropiați.

Stuart Ramsay, corespondent Sky News, Bergamo: „E pustiu... Această străduță era în mod obișnuit înțesată de oameni, dar acum toți s-au izolat în case. Măcar acum, aici pare că toți respectă regulile, foarte puțini oameni sunt pe stradă.”

Media de vârstă a decedaților din Lombardia, aproape 80 de ani

În Lombardia, media de vârstă a celor răpuși de Covid-19 rămâne ridicată, aproape de 80 de ani. În spitale, cei peste 60 de ani, în stare gravă, nu mai sunt ventilati, ci lăsăți să-și ia adio - mărturisește un medic israelian care lucreză la Parma.

Dr. Angelo Pan, Boli Infecțioase, Spitalul Cremona: „Nu sunt suficente locuri la terapie intesivă. Dacă şi Milano va fi afectat din plin de pandemie, atunci problemele se vor agrava.”

În afară de penuria de paturi şi ventilatoare, există şi problema îmbolnăvirii medicilor. Acest doctor avut o singură zi liberă în ultimele 6 săptămâni. Convingerea lui - de asemenea - este că doar izolarea strictă e singura speranţă a lumii.

Dr. Angelo Pan, Boli Infecțioase, Spitalul Cremona: „Nu putem câştiga această bătălie dacă oamenii continuă să se întâlnească, să iasă în restaurante, baruri, magazine. Infecţia va continua să se răspândească şi situaţia va fi tot mai grea.”

Într-un spital din Lombardia, medicii au încercat să-i îmbărbăteze pe bolnavi, punându-le imnul naţional.

Spania, a doua ţară din Europa unde pandemia face ravagii

Un spital imens cu 5.500 de paturi, inclusiv de terapie intensivă, a fost amenajat la centrul expozițional din Madrid.

Premierul spaniol vrea să aplice măsuri şi mai dure, după ce numărul deceselor a trecut 2.000, şi să declare carantină în întreaga ţară.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Va sosi un val foarte dur, zilele dificile care vor sosi ne vor testa până la limita capacităţii noastre, a resurselor şi puterii morale. Şi, fără îndoială, echilibrul nostru, ca societate.”

Situaţia este cu atât mai dificilă în Spania și pentru că peste 3.400 de doctori şi alte cadre medicale au deja Covid-19.

La Madrid, serviciile de urgență și-au transmis respectul reciproc și susținerea. Pentru câteva minute, personalul medical de la două spitale, polițiști, membrii ai gărzii civile, dar și șoferi de autobuz s-au aliniat în stradă și au aplaudat.