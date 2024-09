Israelul lansează lovituri fără precedent asupra Beirutului. Liderul Hezbollah, Nasrallah, vizat de atacuri | Video

Anterior, AFP a transmis că explozii violente au fost auzite la Beirut vineri, agenţia oficială libaneză de presă indicând că o serie de lovituri israeliene au vizat periferia sudică a oraşului, în timp cer Israelul a afirmat că a ţintit cartierul general al grupării Hezbollah.

O înregistrare video arată o enormă explozie şi coloane groase de fum ridicându-se deasupra unor imobile.



⚠️ BREAKING: The Israeli Air Force has just BOMBED the main HeadQuarters of Hezbollah in Lebanon.

THIS IS HUGE.

pic.twitter.com/57UrFJc2R7