Unul dintre șefii spionajului Hamas, eliminat de israelieni. El ar fi fost „creierul” masacrului din 7 octombrie | VIDEO

”El a participat la planificarea masacrului de la 7 octombrie şi la nenumărate alte atacuri împotriva israelienilor”, anunţă Tsahalul în această postare pe X.

”Vom continua să-i lovim şi să-i eliminăm pe liderii Hamas”, ameninţă armata israeliană.

”În baza unor informaţii (clasificate) precise ale IDF şi ISA (Agenţia Israeliană de Securitate, adică Shin Bet), avioane de vânătoare IDF l-au lovit pe directorul adjunct al Direcţiei Informaţiilor Hamas Shadi Barud”, anunţă într-un comunicat comun armata şi spionajul israeliene.

Ele publică o înregistrare video despre care afirmă că surprinde atacul aerian în care l-au ucis pe Barud, în care apar cel puţin două clădiri din Gaza care se surpă în urma loviturii, potrivit News.ro.

Shadi Barud, Deputy head of Hamas's intelligence department, who together with Sinwar planned the murderous raid on Israel on October 7. Eliminated. pic.twitter.com/z1OoyXq2iD