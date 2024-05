Teroriștii Hamas au prezentat imagini cu un ostatic, despre care spun că a fost ucis de bombardamente. ”Timpul se scurge”

Sute de israelieni au ieșit în stradă pentru a cere guvernului să pună capăt luptelor și să-i aducă acasă pe ostatici. În schimb, armata israeliană a anunțat că extinde ofensiva în sudul Fâșiei Gaza.

Drept urmare, a cerut evacuarea unor noi zone din Rafah, orașul de la granița cu Egiptul.

Videoclipul publicat de gruparea Hamas are aproximativ zece secunde. În imagini apare un bărbat identificat de oficialii din Israel drept unul dintre cei răpiți în atacul din 7 octombrie. Cu un ochi vânăt și umflat şi cu privirea pierdută, prizionerul îşi rosteşte numele. Pe imagini apare și mesajul scris: "Timpul se scurge".

Imaginile sunt mai vechi: gruparea Hamas transmite că prizonierul ar fi fost ucis cu câteva zile în urmă, chiar de bombardamentele Israelului.

În tot acest timp, rudele și apropiații celor răpiți după atacul din octombrie au ieșit din nou în stradă. Oamenii cer ca autoritățile israeliene să-i aducă acasă pe ostatici.

”Nu cred că trebuie să fim în Rafah acum. Cred că singurul lucru pe care guvernul israelian ar trebui să îl facă... în orice acțiune pe care o înreprinde, toate forțele sale să fie canalizate pe salvarea și eliberarea ostaticilor. Aceasta este prima misiune pe care premierul nostru și guvernul o au de îndeplinit acum. Rafah poate aștepta”.

Negocierile pentru încetarea focului au eșuat

În schimb, armata israeliană le-a cerut sâmbătă locuitorilor din mai multe părți ale orașului Rafah să evacueze zona. Orașul de la granița cu Egiptul este acum refugiu pentru mai bine de un milion de palestinieni.

Adm. Daniel Hagari, IDF spokesperson:”Până acum am eliminat zeci de teroriști în zona de est din Rafah. Am găsit o rută subterană semnificativă și multe mijloace de luptă ascunse acolo. În această dimineață (sâmbătă) am cerut evacuarea temporară a populației pentru o serie de cartiere suplimentare din Rafah de Est, care sunt foarte apropiate de zona de luptă”.

În ciuda presiunilor puternice din partea comunității internaționale, inclusiv a Statelor Unite, Forţele de Apărare Israeliene au ocupat săptămâna trecută punctul de trecere a frontierei cu Egiptul de la Rafah și continuă incursiunea în Fâșia Gaza. Iar cele mai recente negocieri cu privire la un acord de încetare a focului în regiune au eșuat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: