Israelul a bombardat cartierul general al teroriștilor Hezbollah din Beirut. ”Am un mesaj pentru tiranii de la Teheran”

Cel puțin 6 persoane au murit și aproape 100 au fost rănite. Atacul l-a vizat pe Hassan Nasrallah, liderul organizației teroriste. Deocamdată, soarta lui e un mister.

Civililor li s-a cerut să evacueze de urgență zona. Premierul israelian, care se afla la New York în momentul exploziilor, și-a întrerupt vizita în Statele Unite și a revenit în Israel.

Exploziile violente au cutremurat o suburbie din sudul capitalei Beirut. Locuitori cuprinși de groază au filmat coloanele uriașe de fum care au urmat bombardamentelor. 6 clădiri au fost distruse complet.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: ”Forțele de Apărare ale Israelului au efectuat o lovitură precisă asupra sediului central al organizației teroriste Hezbollah, care a servit drept epicentru al terorii Hezbollah".

Soldați și civili au căutat toată noaptea printre mormanele blocurilor nimicite.

Reporter Al Manar TV: „După cum puteți vedea aici, două fete au fost scoase dintre dărâmături. Cele două fetițe nu au mai mult de cinci ani. Au fost scoase în viață și duse la o ambulanță. Tatăl lor le-a cărat în brațe până la ambulanță".

Jeremy Diamond, CNN: ”Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah, a fost ținta acestei lovituri foarte importante în capitala libaneză".

Sabrina Singh, purtătoarea de cuvânt a ministerului american al Apărării: „Statele Unite nu a fost implicate în această operaţiune şi nu am fost avertizaţi în prealabil. Ministrul (israelian al apărării) Gallant a vorbit cu omologul său (american) Lloyd Austin în timp ce operațiunea era deja în desfășurare".

”Dacă ne loviți, vă vom lovi!”

Guvernul israelian a difuzat o fotografie cu premierul Benjamin Netanyahu la New York, în timp ce aproba personal atacul din Beirut. Cu câteva ore înainte, de la tribuna Națiunilor Unite, amenința gruparea şiită pro-iraniană.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Atâta timp cât Hezbollah alege calea războiului, Israelul nu are de ales, iar Israelul are tot dreptul să elimine această amenințare și să își întoarcă cetățenii acasă, în siguranță și asta este exact ceea ce facem. Am un mesaj pentru tiranii de la Teheran. Dacă ne loviţi, vă vom lovi!".

Ambasada Iranului la Beirut a declarat că atacul din capitala libaneză reprezintă „o escaladare periculoasă care schimbă regulile jocului” și a avertizat că autorul va fi „pedepsit în mod corespunzător”.

Antony Blinken, United States Secretary of State: „Noi credem că diplomația este calea de urmat, nu conflictul. Calea spre diplomație poate părea dificilă, greu de văzut în acest moment, dar ea există".

Armata israeliană a continuat să lovească sudul Beirutului vineri noaptea, unde Hezbollah ar ascunde arme, în timp ce gruparea susținută de Iran a lansat noi rachete spre nordul Israelului.

