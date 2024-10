Israelul a anunțat că a ucis un comandant Hamas într-un atac asupra unei cafenele din Cisiordania soldat cu 18 morţi

Armata israeliană a anunţat că a ucis un comandant Hamas, relatează Reuters.

Armata israeliană (IDF) a declarat într-un comunicat că forţele sale aeriene l-au ucis pe şeful reţelei Hamas din Tulkarem într-un atac. Acesta a fost identificat drept Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi.

Atacul ar fi vizat o cafenea, unde erau şi alţi lideri Hamas, care au fost ucişi, dar şi civili, potrivit The Guardian.

#BREAKING Israel is carrying out a horrific massacre targeting families in the Tulkarm camp in the West Bank.

The death toll has reached 20, with many more injured.

The Israeli attack was carried out using F-35 fighter jets. pic.twitter.com/QxCERfTI6L