Israel a atacat Iranul cu o armă atât de performantă încât iranienii nici nu văzut-o. Este proiectată să distrugă buncăre

Racheta folosită în presupusul atac israelian asupra unei baze militare din apropierea orașului iranian Isfahan din noaptea de joi-vineri a fost o rachetă aer-sol de suprafață dezvoltată la nivel local, numită The Rampage, potrivit mai multor surse, scrie The Times of Israel.

The Rampage a fost identificată în fotografii și se potrivește, de asemenea, cu amploarea pagubelor cauzate în atac. Racheta de 4,7 metri lungime poate zbura și cu viteză supersonică, ceea ce face dificilă detectarea și interceptarea ei și de către cele mai avansate sisteme de apărare antiaeriană, precum Iron Dome.

Israelul nu a comentat oficial atacul, în timp ce Iranul a minimizat incidentul și a insistat că doar trei drone mici – și nicio rachetă – au fost implicate în atacul de la Isfahan.

Radarele iraniene nu au detectat racheta care a distrus baza militară

Racheta Rampage, care cântărește peste o jumătate de tonă și a fost dezvăluită în 2018, a fost proiectată să pătrundă și să distrugă zonele protejate, cum ar fi buncărele, potrivit producătorilor săi, Israeli Military Industries Systems și Israel Aerospace Industries.

Informațiile din Israel au venit la scurt timp după ce The New York Times dezvăluia că presupusa lovitură israeliană asupra apărării antiaeriene iraniene din apropierea site-ului nuclear de la Natanz a folosit o rachetă de înaltă tehnologie, care a reușit să evite sistemele radar ale Iranului.

NYT cita oficiali spunând că mișcarea a fost „calibrată pentru a face Iranul să se gândească de două ori” înainte de a mai lansa un alt atac direct asupra Israelului.

