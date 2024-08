Iranul va riposta, „la momentul potrivit” și „în maniera adecvată”. Sarcina dificilă a șefului diplomației iraniene

Însă organizațiile pe care Iranul le coordonează, mai ales Hezbollah, ar putea declanșa independent un atac asupra Israelului.

În timp ce armata iraniană derula exerciții militare demonstrative, șeful diplomației de la Teheran s-a întâlnit cu omologii săi din lumea islamică. Reuniți la Jeddah, în Arabia Saudită, miniștrii de externe au condamnat atacul de săptămâna trecută, când a fost ucis liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh. Totodată, demnitarii au vorbit despre încălcarea suveranității teritoriale a Iranului, întrucât asasinatul a avut loc la Teheran. Însă nu și-au oferit susținerea pentru un atac iranian asupra Israelului.

Nic Robertson, corespondent CNN: „A răzbătut din discuții ideea că, dacă premierul israelian Benjamin Natanyahu este de acord sau face demersuri către o încetare a focului în Gaza, atunci, poate, Iranul nu va ataca Israelul.”

Și reprezentantul palestinian care a participat la discuțiile care au durat patru ore a pledat pentru pace.

Riyad Mansour, observator permanent al Palestinei la Națiunile Unite: „Regiunea nu are nevoie de alte războaie. Regiunea are nevoie de o încetare a focului. Am sentimentul că premierul israelian Netanyahu vrea să-l târască pe președintele Biden într-un război cu Iranul. Noi avem nevoie de pace.”

Nic Robertson, corespondent CNN: „Întrebarea arzătoare după această reuniunea a Organizației pentru Cooperare Islamică e dacă ministrul de externe iranian, care s-a întors la Teheran, va reuși să convingă elementele radicale din cadrul regimului să facă o pauză, să nu escaladeze tensiunile și să nu riposteze pentru moment. Nu e deloc clar dacă va avea succes în acest demers.”

Potrivit presei americane, Iranul ar putea regândi atacul asupra Israelului pe fondul presiunii diplomatice puternice din partea Washingtonului. Un motiv pentru reticența Teheranului ar putea fi și faptul că americanii au trimis spre bazele lor din Orientul Mijlociu mai multe escadrile de avioane F-18 și F-22.

Pe de altă parte, Hezbollah ar putea să lanseze rachete asupra orașelor israeliene, independent de Iran.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Mergem mai departe spre victorie. Știu că cetățenii Israelului sunt în alertă, și vă cer un singur lucru: să vă păstrați răbdarea și calmul. Suntem pregătiți și pentru apărare, și pentru atac. Îi lovim pe inamicii noștri și suntem, de asemenea, hotărâți să ne apărăm.”

