Iranul ar fi arestat persoana greșită în cazul avionului ucrainean. Reacția unui jurnalist

Iranul susține că a doborât accidental avionul, incident ce a dus la moartea a 176 de persoane, și a anunțat arestarea mai multor persoane în urma evenimentului.

Președintele Hassan Rouhani a declarat că ancheta cazului va fi supravegheată de o „curte specială” și a subliniat că pentru „evenimentul tragic” nu ar trebui să fie acuzată o singură persoană.

Potrivit BBC, mass-media iraniană a raportat că forțele de ordine au arestat o persoană pentru că ar fi transmis filmulețul în care se observă cu rachetele lovesc avionul, confruntându-se cu acuzații de amenințare a securității naționale.

They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD