"Aşa cum am declarat clar şi fără echivoc, inclusiv ieri: Israelul va rămâne în zona de securitate din sudul Libanului cât timp va fi necesar pentru a proteja comunităţile din nordul" Israelului, a afirmat premierul Netanyahu într-un comunicat emis de biroul său.

Fără a face vreo referire explicită la JD Vance, premierul Netanyahu afirmase deja joi, după semnarea memorandumului dintre SUA şi Iran, care include "garantarea integrităţii teritoriale a Libanului", că Israelul nu va părăsi sudul Libanului.

Israelul continuă atacurile împotriva Hezbollah în Liban

Pe tot parcursul dimineţii zilei de vineri, forţele de apărare ale Israelului au raportat că continuă să atace Hezbollah în sudul Libanului şi în valea Bekaa din estul Libanului, unde au ucis cel puţin 21 de persoane şi au provocat zeci de răniţi şi drumuri blocate cu familii care fug de bombardamente.

Washingtonul şi Teheranul au amânat joi o întâlnire prevăzută pentru vineri la Geneva cu mediatorii din procesul de negociere, Qatar şi Pakistan, pentru a formaliza memorandumul de înţelegere şi a începe să abordeze detaliile unui acord de pace mai durabil.

Surse iraniene au indicat că delegaţia lor a suspendat în ultimul moment călătoria din cauza atacurilor din Liban realizate de Israel, căruia Teheranul îi cere să înceteze ocuparea regiunilor din sudul Libanului.

Decizia Iranului a fost comunicată Washingtonului, de unde se transmit public tot mai des opinii diferite de cele susţinute de Israel.

JD Vance avertizează guvernul israelian să nu îşi atace principalul aliat

Vicepreşedintele JD Vance a declarat joi că "problema pentru Israel nu este Donald J. Trump", care este "singurul şef de stat din întreaga lume care simpatizează în acest moment cu naţiunea Israel şi se întâmplă să fie şeful de stat al superputerii mondiale".

"Dacă aş fi în cabinetul guvernului israelian, poate că nu l-aş ataca pe singurul aliat puternic care îmi rămâne în întreaga lume", a avertizat vicepreşedintele american.