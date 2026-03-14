Instalațiile petroliere nu au fost lovite, deocamdată, dar Trump spune că și-ar putea schimba decizia, dacă Teheranul continuă să blocheze traversarea Strâmtorii Ormuz. În replică, Iranul a atacat cu drone un uriaș terminal petrolier al Emiratelor Arabe Unite. Resturile unei drone interceptate au provocat un incendiu masiv!

Statele Unite au lovit o mică insulă iraniană din nordul Golfului Persic, unde se află principalul terminal petrolier al Iranului, vital pentru economia țării. Armata americană "a executat unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă MILITARĂ din bijuteria coroanei Iranului, insula Kharg" - a transmis președintele Trump pe rețeaua lui de comunicare.

Liderul american spune că - deocamdată - a decis să NU distrugă infrastructura petrolieră de pe insulă. Dar își va reconsidera decizia dacă Iranul va bloca în continuare traversarea liberă și sigură a navelor prin strâmtoare Ormuz.

Jurnalist: Domnule președinte, când va escorta marina petrolierele care trec prin Strâmtoarea Ormuz?

Donald Trump: ”Se va întâmpla curând.”

Atacarea infrastructurii petroliere de pe insula Kharg ar fi ca un atac la vena jugulară pentru economia iranului - comentează experții.

Jeremy Diamond, CNN: ”Nu există nicio îndoială că acțiunea militară ordonată de președintele Trump pe insula Kharg este menită să transmită un mesaj clar regimului iranian. Însă, dacă Statele Unite ar lovi și infrastructura petrolieră, ar exista o serie de consecințe. Experții au prezis că prețul petrolului, deja peste 100 $ pe baril, ar putea urca până la 150 $ pe baril, având în vedere că insula Kharg produce și procesează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, iar Iranul contribuie cu aproximativ 4% din oferta globală de petrol.”

În plus, Iranul ar putea escalada chiar mai mult, lovind ținte de infrastructură petrolieră pe cealaltă parte a Golfului, în țări aliate ale Statelor Unite.

Și, demonstrativ, un nou atac cu drone a vizat portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, unde se află unul dintre cele mai mari depozite de carburanți din Orientul Mijlociu. Portul, situat în afara Strâmtorii Ormuz, este punctul de ieșire pentru aproximativ 1 milion de barili pe zi de țiței din Emiratele Arabe Unite – adică aproximativ 1% din cererea mondială.

Ebrahim Zolfaghari: Facem apel la poporul musulman din Emiratele Arabe Unite și la locuitorii zonelor populate să se îndepărteze de porturi, docuri și de locurile folosite de forțele americane în orașele din EAU, pentru a nu fi răniți.

Pe de altă parte, un atac cu drone sau rachete, probabil de la la grupări aliate Iranului, a lovit în complexul unde se află ambasada americană din Bagdad, capitala Irakului.

Jurnalist: Cât credeți că va mai dura războiul?

Donald Trump: ”Nu vă pot spune asta. Adică, am propria mea părere, dar la ce bun s-o dezvălui? Va dura atât cât este necesar. Au fost decimați. Țara lor este într-o stare proastă, totul se prăbușește acolo”.

Potrivit unor oficiali de la Washington, Satele Unite urmează să-și sporească prezența militară în Orientul Mijlociu cu încă 5000 de soldați - în principal o unitate de pușcași marini, dar și mai multe nave de război.

Între timp, continuă zi și noapte raidurile israeliene asupra Teheranului.

Israel Katz, ministrul Apărării Israelului: ”Intrăm în faza decisivă a luptei, între încercările regimului de a supraviețui - provocând în același timp suferințe tot mai mari poporului iranian - și capitulare”.

Raidurile israeliene se succed și la Beirut, unde au fost lovite centre de comandă ale Hezbollah.

Campania militară împotriva grupării paramilitare sprijinită de Iran a adâncit criza umanitară din Liban - unde 850.000 de oamani au fost strămutați.