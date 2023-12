Iohannis, după atacul armat din Praga: Sunt consternat de împuşcăturile care au dus la pierderea atâtor vieţi nevinovate

„Sunt consternat de împuşcăturile de astăzi din Praga, care au dus la pierderea atâtor vieţi nevinovate. Îmi exprim cele mai profunde condoleanţe familiilor victimelor şi urez însănătoşire grabnică răniţilor. România este alături de poporul Cehiei în aceste momente dificile”, a scris Klaus Iohannis, joi pe reţeaua X.

Appalled by the shooting in #Prague today, that claimed so many innocent lives.

I express my deepest condolences to the families of the victims and I wish speedy recovery to the wounded.

Romania ???????? stands with the people of the Czech Republic ???????? during these difficult times.