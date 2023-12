Atac armat în centrul orașului Praga. Poliția a anunțat că există morți și răniți, iar suspectul ar fi fost eliminat

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit BBC, primele informații sugerează că incidentul a avut loc la Facultatea de Arte a Universității Charles, situată în Piața Jan Palach.

AFP

Autoritățile au anunțat că întreaga piață și zona înconjurătoare au fost închise.

Poliția a declarat că incidentul continuă și a îndemnat cetățenii să se îndepărteze de locul incidentului și să rămână în interior.

AFP

"Dintr-o dată am auzit împușcături", a declarat un martor care a spus că se afla la fața locului pentru postul de știri ceh Mlada Fronta Dnes.

Universitatea Charles este situată în Centrul Vechi din Praga, la aproximativ 500 de metri de istoricul Pod Charles, un magnet turistic.

Deocamdată nu există informații despre numărul exact al victimelor.

Dead and injured reported in shooting incident at a university in central Prague, Czech police say https://t.co/E2PSP3BIOL — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 21, 2023



Potrivit The Guardian, poliția cehă a anunța că intervine la un schimb de focuri de armă în centrul orașului Praga și că, pe baza primelor informații, poate confirma că la fața locului există morți și răniți.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Au apărut primele imagini cu presupusul atacator. Imaginile nu au putut fi verificate independent:

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Aktuálně zasahujeme na Náměstí Jana Palacha u nahlášené střelby ve škole. Na místo jedou v současné chvíli všechny složky IZS. Další informace poskytneme ihned, jak to bude možné. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023



"Trăgătorul a fost eliminat", a scris poliția cehă pe rețelele de socializare.

"Întreaga clădire este în prezent evacuată și există mai mulți morți și zeci de răniți".

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných.

— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Un cadru didactic de la Facultatea de Arte a Universității Charles din Praga a scris pe rețelele de socializare, în jurul orei 17.00 (ora României), că oamenii sunt încă închiși în sălile de curs.

Invocând "evenimentele tragice de la Facultatea de Filosofie", premierul ceh, Petr Fiala, și-a anulat planurile și se întoarce în capitală.

Vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě jsem zrušil pracovní program na Olomoucku a jedu zpět do Prahy. Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a PČR. Prosím všechny občany, aby respektovali doporučení složek IZS. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 21, 2023



Sursa: BBC, The Guardian Etichete: , , , Dată publicare: 21-12-2023 16:49