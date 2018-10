Inundații devastatoare în Mallorca. Doi britanici, găsiți morți într-un taxi luat de viitură

Potrivit unui purtător de cuvânt al delegaţiei guvernului spaniol în Insulele Baleare, şase persoane a căror identitate este cunoscută sunt în continuare date dispărute, însă "numărul acestora ar putea fi mai mare".

În imaginile publicate pe reţelele de socializare pot fi văzute maşini luate de torenţii de apă maronie care au măturat străzile înguste.

Un cuplu de britanici se numără printre victime. Cei doi au fost găsiți într-un taxi luat de viitură, relatează Daily Mail. Un râu din apropierea orașului Sant LLorenc des Cadassar a ieșit din matcă și a luat pe sus toate autoturismele.

Ploile, care au căzut în doar câteva ore, au surprins prin intensitatea lor. "Au fost înregistraţi 220 de litri de ploaie pe metru pătrat", a precizat guvernul regional al Insulelor Baleare.

Rafael Nadal, originar dintr-un sat din apropierea zonei afectate, a anunţat pe Instagram că a pus la dispoziţie camerele centrelor sale sportive de pe insulă pentru persoanele sinistrate în urma acestor inundaţii.

Guvernul regional al Insulelor Baleare a decretat trei zile de doliu.

