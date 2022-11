Inspectorul de Poliție care era investigat în legătură cu tragedia de Halloween din Seul, găsit mort în locuința sa

Inspectorul a fost găsit fără viață de familia sa în jurul orei 12:45, vineri, potrivit poliției sud-coreene, relatează CNN.

Poliția a spus că investighează circumstanțele în care a avut loc decesul.

Vestea vine după ce anchetatorii au făcut o percheziție în birourile secției de poliție din districtul Yongsan, care supraveghează cartierul pe timp de noapte, unde a avut loc busculada.

156 de oameni și-au pierdut viața, iar alte 126 de persoane au fost rănite în ceea ce a fost numit unul dintre cele mai grave dezastre ale țării.

