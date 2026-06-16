Doula, plătită cu 6.000 de dolari pentru a asista o naștere la domiciliu care s-a încheiat cu moartea mamei, a declarat marți în fața unui tribunal din Melbourne că nu era obligată să cheme o ambulanță, chiar dacă mama nu putea să o facă singură.

„Nu cred că am o obligație”, a spus Emily Lal, care a depus mărturie la ancheta Tribunalului Coronerilor din Victoria, la opt luni după ce Stacey Warnecke, în vârstă de 30 de ani, a murit în urma complicațiilor apărute la naștere, transmite news.com.au.

Emily Lal, care a lucrat sub pseudonimul „Authentic Birth Keeper”, a declarat în fața instanței că nu consideră că este rolul ei să cheme ajutor medical, chiar dacă vede că mama are nevoie să meargă la spital. „Depinde cu adevărat de ceea ce dorea mama”, a spus ea.

„Dacă ar fi vrut ajutor, aș fi chemat o ambulanță, dacă asta era dorința ei. Aș fi așteptat ca ea să ceară o ambulanță. Dacă ar fi spus nu, atunci acela ar fi fost răspunsul” a declarat Emily în fața magistraților.

„Nu sunt o expertă. Nu am pregătire medicală”

Avocata care asistă medicul legist, Rachel Ellyard, a subliniat că doamna Lal percepea 4.000 de dolari pentru un „pachet complet” în 2020, iar prețul a crescut la 6.000 de dolari până în 2023. Ea a întrebat-o pe doula dacă mamele care o plăteau ar trebui să simtă că intră într-o „relație de încredere” cu o expertă.

„Nu, nu aș spune că se bazează pe mine”, a răspuns Lal. „Nu sunt o expertă. Vorbesc despre propriile mele experiențe.”

Întrebată dacă știe ce înseamnă „prea mult sânge”, doamna Lal a spus: „Nu știu ce înseamnă prea mult. Nu am pregătire medicală. Nu este rolul meu să evaluez pierderea de sânge.”

„Sunt acolo ca prietenă, nu pentru a face nașterea mai sigură”

Avocata a sugerat că rolul ei este de a „asigura siguranța femeii”, dar doulal nu a fost de acord. „Cum aș putea să asigur siguranța unei femei? Când asist la o naștere, o fac în calitate de prietenă. Ca o soră mai mare”, a spus ea.

„Când sunt prezentă la o naștere, particip în calitate de prietenă care oferă sprijin. Nu sunt acolo pentru a face nașterea mai sigură” a subliniat ea.

Avocata a intervenit: „Ești plătită să fii acolo”.

Apelul de urgență și mesajele text „pierdute”

Instanța a audiat o înregistrare de 12 minute a unui apel la 000, în timp ce victima se chinuia să respire într-o cameră „foarte întunecată și foarte înghesuită” după naștere. Când telefonul i-a fost dat doulei, aceasta s-a prezentat ca fiind o „prietenă” a doamnei Warnecke.

Doamna Lal a declarat că a întrebat-o de trei ori pe doamna Warnecke dacă dorește o ambulanță. Aceasta a răspuns de două ori că nu, înainte de a accepta, într-un final să fie asistată de paramedici.

Instanța a aflat, de asemenea, că Emily Lal a pierdut toate mesajele text schimbate cu familia Warnecke. „Mi-am luat un telefon nou și am pierdut totul”, a declarat ea.

Lal a depus mărturie în fața instanței cu condiția ca depoziția sa să nu poată fi folosită împotriva ei în viitoare proceduri penale sau civile.