Influencer renumit, arestat pentru că s-a dat drept doctor pe TikTok. A fost prins când se furișa într-un spital

Matthew Lani, în vârstă de 27 de ani, a reușit să adune aproximativ 300.000 de urmăritori pe TikTok, pretinzând că este doctor, conform The Sun.

El este acuzat că a încercat să se furișeze, săptămâna trecută, într-un spital din Johannesburg îmbrăcat ca un doctor, cu o mască chirurgicală pe față și un stetoscop în jurul gâtului.

Departamentul de sănătate din Gauteng din Africa de Sud a confirmat într-un comunicat, duminică, faptul că „Lani a fost prins cu puțin înainte de ora 20:00, purtând un hanorac și o mască chirurgicală, iar în jurul gâtului avea un stetoscop. El intrase anterior în aceeași unitate sub pretextul că este un medic calificat”.

Departamentul de sănătate a susținut că Lani a încercat să scape de agenții de securitate, după ce a fost reținut la Spitalul Helen Joseph, sărind pe fereastra unei băi.

A fost prins din nou și predat poliției.

Imaginile în care Lani este ținut la pământ de agenții de securitate au devenit virale pe rețelele de socializare.

Dr Matthew Lani just few weeks back: "Nobody wanna see us together"????????

