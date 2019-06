Incidentul din Golful Oman. SUA acuză Iranul pentru „atacul flagrant”

Secretarul american de stat Mike Pompeo a acuzat, joi seară, Iranul pentru „atacul flagrant” asupra a două petroliere din Golful Oman.

Într-o conferință de presă, Mike Pompeo a declarat: „Din verificările Guvernului Statelor Unite, Iranul este responsabil pentru atacurile care au avut astăzi în Golful Oman. Am ajuns la această concluzie pa baza informațiilor primite de la servicile secrete, analiza armelor folosite, nivelul de expertiză necesar pentru executarea unei astfel de operațiuni – care seamănă cu atacuri recente din partea Iranului – și dn faptul că nu există alt grup care operează în apropiere și care să aibă resursele pentru a comite o acțiune atât de sofisticată”, a spus el, conform CNN.

Totodată, Asociația Internațională a Deținătorilor Independenți de Petroliere (Intertanko) a precizat că atacurile au fost „bine puse la punct și coordonate”.

Echipajele a două petroliere au fost evacuate joi, după ce au lansat mesaje de salvare, în urma unui nou incident în Golful Oman.

Un petrolier care transporta metanol a suferit avarii în cadrul unui „incident de securitate” survenit joi. În paralel, Flota a V-a SUA, cu baza în Bahrein, a anunţat că două nave au cerut asistenţă în urma unui atac în apele Golfului Oman.

Secretarul general al ONU a condamnat atacurile împotriva navelor civile în Golf

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat joi atacurile comise împotriva unor nave civile în Golf, în cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate privind cooperarea dintre Naţiunile Unite şi Liga Arabă, informează AFP, citat de Agerpres.

„Condamn orice atac asupra navelor civile”, a declarat secretarul general al ONU, care a cerut „stabilirea faptelor” şi a „responsabilităţilor”, subliniind că lumea nu-şi poate permite un conflict major în Golf.

Luând cuvântul după Antonio Guterres, secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, a denunţat o 'evoluţie periculoasă' în Orientul Mijlociu.

„Ţintirea petrolierelor şi atacurile în centrul Arabiei Saudite cu rachete, aşa cum am văzut în urmă cu două zile, reprezintă o evoluţie periculoasă. Aceasta trebuie să determine Consiliul de Securitate să acţioneze împotriva celor care sunt responsabili pentru a menţine securitatea şi stabilitatea în regiune”, a îndemnat el.

Secretarul general al Ligii Arabe a spus, fără a le numi, că „unele părţi din regiune încearcă să aprindă focul” şi „trebuie să fim conştienţi de aceasta”.

Cu o lună în urmă, au avut loc deja atacuri împotriva a patru nave, între care trei petroliere, în largul Emiratelor Arabe Unite (EAU), acte pentru care Washingtonul a acuzat Teheranul. Iranul a dezminţit orice implicare. Într-un raport preliminar de anchetă, EAU a apreciat că în spatele acestor atacuri s-ar afla un „actor stat”, dar fără a-l identifica în acest stadiu.

Preţul petrolului a crescut după atacuri

Cotaţia barilului de petrol la crescut joi cu peste 4%, după ce atacurile care au avariat două petroliere în Golful Oman au relansat îngrijorările cu privire la un conflict în această regiune crucială pentru piaţa mondială a petrolului, informează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

În jurul orei 13:41 GMT, cotaţia barilului de ţiţei Brent din Marea Nordului cu livrare în luna august a crescut cu 2,19 dolari, sau 3,65% până la 62,16 dolari, după ce anterior a înregistrat o creştere de 4,45% până la 62,64 dolari per baril. La bursa de la New York, cotaţia barilului de ţiţei West Texas Intermediate cu livrare în luna iulie a crescut cu 1,79 dolari, sau 3,5% până la 52,93 dolari per baril, după ce anterior a crescut cu 4,5% până la 53,45 dolari per baril.

Joi, Flota a V-a SUA, cu baza în Bahrein, a anunţat că două nave au cerut asistenţă în urma unui atac în apele Golfului Oman. Ulterior, la Oslo, autorităţile maritime norvegiene au vorbit în mod clar de un atac, precizând că trei explozii au avut loc la bordul unui petrolier norvegian.

„Sunt creşteri destul de mici având în vedere incertitudinea şi efectele secundare potenţiale ale unor atacuri de acest gen. Acestea reflectă parţial faptul că piaţa petrolieră a luat deja în calcul riscurile geopolitice şi de aprovizionare care vin din partea Iranului", a declarat Cailin Birch, economist la The Economist Intelligence Unit.

În cursul precedentei şedinţe de tranzacţionare, cotaţia petrolului a scăzut ca urmare a creşterii stocurilor american de ţiţei şi a unor perspective pesimiste cu privire la cererea mondială de petrol. Barilul de ţiţei Brent a terminat şedinţa de miercuri sub pragul de 60 de dolari, pentru prima dată de la începutul acestui an iar cotaţia barilului de ţiţei WTI a atins cea mai scăzută valoare din ultimele cinci luni.

„Tendinţa era una mai degrabă de scădere, investitorii fiind concentraţi mai degrabă pe nivelul scăzut al cererii decât pe tensiunile geopolitice", a explicat Geordie Wilkes, analist la Sucden, făcând aluzie la creşterea stocurilor americane de petrol în ultimele săptămâni.

