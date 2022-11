Incendiu puternic la un depozit din centrul Moscovei, în apropiere de trei gări feroviare | VIDEO

Nori de fum negru se ridicau spre cer, contrastând cu culoarea albă a pavajului acoperit de zăpadă în faţa gărilor Iaroslavski, Leningradski şi Kazanski, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusă, a anunţat Ministerul rus al Situaţiilor de Urgenţă, informează France Presse, conform Agerpres.

#MordorOnFire : There is a fire in the area of ​​three railway stations in Moscow. The reasons are still unknown. pic.twitter.com/KFR7yEStCJ

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP