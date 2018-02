Incendiu puternic într-un hotel din Berlin. Flăcările s-au extins spre acoperiș

Oficialii germani au declarat că un hotel din Berlin a fost evacuat, după ce un incendiu a izbucnit la un etaj superior al clădirii cu 11 etaje.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Andreas Ohlwein, a declarat, miercuri, că incendiul a izbucnit într-o saună a Hotelului Mandala, în jurul orei 10:00 și apoi s-a răspândit rapid la nivelul acoperișului, scrie ABC News.

Aproximativ 50 de pompieri acționează la fața locului, pentru a stinge flăcările. Potrivit autorităților locale, viața persoanelor aflate în interiorul hotelului nu a fost pusă în pericol.

Deocamdată nu a fost stabilită cauza exactă de la care a izbucnit incendiul.

Firefighters responding to #fire at #Mandala hotel in #PotsdamerPlatz, #Berlin, Germany. pic.twitter.com/qiv4Fbq8EP