VIDEO. Incendiu de vegetație în Spania. Peste 800 de oameni au fost evacuați. GALERIE FOTO

Regiunea, dar şi o mare parte din estul Peninsulei Iberice erau în alertă maximă pentru a doua zi consecutiv din cauza vânturilor puternice, pe fundalul furtunii Ciaran, care s-a abătut asupra Europei de Vest, au anunțat autoritățile, potrivit Agerpres.

Spania a fost afectată de o secetă prelungită în ultimii ani, pe care ploile recente au atenuat-o doar într-o mică măsură. Seceta şi temperaturile peste cele normale pe perioada verii şi în timpul unei părţi a toamnei au contribuit la răspândirea incendiilor de vegetaţie.

Incendiul a izbucnit joi în apropierea satului Montichelvo, au anunţat serviciile de urgenţă. Circa 2.500 de locuitori din satele Potries şi Ador au fost sfătuiţi să rămână în case, deoarece vântul a dus fumul spre locuinţele lor.

???? Video from the #Valencia fire service. The fire is still NOT under control and the situation is very "complicated" due to strong westerly winds. I don't think aircraft can assist due to the high winds....#ForestFire #Valencia pic.twitter.com/HaobVeDED4