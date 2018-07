Incendiile din Grecia. Mărturiile românilor: ”Au fost găsite mame cu copii în brațe, decedați”

Cel puțin 60 de oameni şi-au pierdut viaţa şi peste 100 au fost răniţi în ultimele 24 de ore, în uriaşele incendii de vegetaţie izbucnite lângă Atena, în Grecia, o ţară unde ajung şi mulţi romani în vacanţă.

Focul a înaintat cu o repeziciune înfricoşătoare, alimentat de vântul care bătea cu aproape o sută de kilometri pe oră.

Incendiile sunt cele mai grave din ultimii 11 ani. Deocamdată, autorităţile nu au anunţat dacă printre victime se numără şi cetăţeni români. De marți, în Grecia sunt așteptate ploi și furtuni puternice, însoțite de grindină.

Un prim incendiu a izbucnit luni în apropiere de Kineta, o staţiune de la malul mării, aflată la 50 de kilometri vest de Atena. Flăcările s-au răspândit cu o repeziciune uimitoare, schimbându-şi rapid direcţia, propagate de vântul puternic şi uscat.

Localnicii vorbesc despre înfricoşătoare perdele de foc, care se întindeau pe distanţe de până la şase kilometri. Câţiva români care locuiesc în Atena au fost blocaţi în trafic, când se intoarceau spre casă.

Luminița, româncă din Atena: „Aşteptând în maşină am văzut că vine un nor negru de fum foarte mare. Ajunsese focul aproape de rafinăriile, aproape de Corinto. Lumea a intrat în panică, bineînţeles că şi noi. Eram cu copiii în maşină. Pe celălalt băiat l-am lăsat acolo cu familia, că ai mei au mai rămas, am intrat foarte tare în panică, văzând norul gros de fum, nu se mai vedea nimic pe cer, am dat să mă duc să ajung la copil, dar nu mai putea că se blocase şi drumul. Ei sunt în siguranţă acum, slavă Domnului.”

Potrivit reprezentanţilor Crucii Roşii, 26 de trupuri neînsufleţite au fost descoperite în curtea unei vile din satul Mati, aflat în centrul zonei afectate de dezastru. Locul a fost complet carbonizat.

Nina, avocată româncă din Atena: „Au fost găsite 26 de persoane, printre care multe mame cu copii în braţe, toţi decedaţi. Au încercat să meargă spre mare. Accesul spre mare era blocat, pentru că era o stâncă acolo şi nu ar fi putut să coboare pe plajă şi aşa au rămas înconjurați de flăcări efectiv în câmp. Eu sunt foarte aproape de zonă, sunt la 20 de kilometri, se vedeau flăcările de acasă de la mine, din centrul Atenei. Sunt de 22 de ani la Atena şi este pentru prima dată când văd asemenea imagini.”

Mulţi şi-au pierdut viaţa tocmai încercând să fugă. Două autostrăzi care leagă peninsula Peloponez de centrul Greciei au fost închise pe porţiuni de câte 20 de kilometri din cauza fumului care a redus vizibilitatea, dar şi a flăcărilor care s-au apropiat periculos de şosea.

Un al doilea incendiu s-a declanşat luni după-amiază la nord-est de Atena, în zona Penteli, cuprinzând oraşul Rafina. Primarul localităţii a spus că a văzut arzând cel puţin o sută de case. Autorităţile au evacuat tabere de copii şi au trimis garda de coastă să recupereze oamenii care se refugiaseră pe plajă.

Sute de pompieri, zeci de autospeciale, avioane şi elicoptere mobilizate din toată ţara luptă cu cele două incendii.

Alexis Tsipras, premierul Greciei: „Vreau să cred că, în pofida acestor condiții meteo vitrege, vom face tot ce va fi omeneşte posibil să aducem flăcările sub control. Sunt totuşi îngrijorat de incendiile care ard în paralel la est şi la vest de Attica."

La scurt timp după această declaraţie, premierul Tsipras şi-a întrerupt vizita în Bosnia şi s-a întors de urgenţă în ţară pentru a coordona operaţiunile. Incendiile de vegetaţie sunt frecvente în Grecia în verile fierbinţi şi secetoase. De altfel, unul i-a surprins şi pe câţiva români care îşi petreceau vacanţa în Creta.

