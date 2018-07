Incendii în Grecia: 50 de morți și 150 de răniți. Anunț făcut despre turiștii români

Potrivit Crucii Roșii, 26 de cadavre au fost găsite în curtea unei vile din satul Mati, în apropierea oraşului-port Rafina, care este în centrul dezastrului.

Deocamdată, autorităţile nu au anunţat dacă printre victime se numără şi cetăţeni români.

Postul naţional de radio ERT a relatat anterior că 24 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 150 au fost rănite în urma incendiilor de vegetaţie care au devastat mai multe zone din apropiere de Atena.

Pescari, personal din cadrul Pazei de Coastă şi turişti au intervenit cu ambarcaţiuni pentru a salva peste 700 de persoane aflate pe mai multe plaje şi zone de coastă unde s-au refugiat din calea flăcărilor, a relatat ERT.

A massive wildfire near Athens, Greece has closed one of the country's busiest highways, forced a nearby town to completely evacuate, and covered the capital in smoke: pic.twitter.com/bUdAgmJrS6

Două incendii de vegetaţie izbucnite luni, la est şi la vest de Atena. Focul a înaintat cu o repeziciune înfricoşătoare, alimentat de vântul care bătea cu aproape o sută de kilometri pe oră.

Please keep Greece in your thoughts today. There are several different fires of suspicious origin raging around Athens. People and animals have and will die today. It's a national tragedy. Thank you ❤️

Photos: Kalogerikos Nikos pic.twitter.com/kEDMo27WQU