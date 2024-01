Încă un incident în Tokyo. O femeie a atacat cu cuțitul patru oameni într-o stație de tren

Potrivit televiziunii japoneze NHK, care îi citează pe anchetatori, incidentul a avut loc în jurul orei locale 23.00.

Conform sursei citate, a fost semnalat faptul că o femeie mânuia un cuțit în trenul din gara JR Akihabara din Tokyo, iar până în prezent patru persoane au fost transportate la spital cu răni.

Pe rețelele de socializare a apărut deja o înregistrare video cu momentul intervenției unor polițiști.

This video, showing Japanese police officers inside of a Yamanote Line train, is being shared in connection with a stabbing incident at Tokyo's Akihabara station tonight. The Asahi Shimbun reports that the suspect, a woman, has been arrested.pic.twitter.com/fmu4UFrkFB https://t.co/cXUPEVkjb7