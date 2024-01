Ce s-a întâmplat pe pista aeroportului Haneda din Japonia. Transcrierile comunicaţiilor dinainte de coliziune

Informațiile apar în transcrierea conversaţiilor cu turnul de control, relatează Reuters.

Toate cele 379 de persoane aflate la bordul avionului Airbus A350 al Japan Airlines (JAL) au scăpat ca prin minune după ce acesta a fost cuprins de flăcări în urma coliziunii, marţi, cu un turbopropulsor De Havilland Dash-8 al Gărzii de Coastă, în momentul aterizării pe aeroportul Haneda.

Cinci dintre cei şase membri ai echipajului avionului Gărzii de Coastă au murit însă, în timp ce căpitanul, care a scăpat din epavă, a fost grav rănit.

Autorităţile abia şi-au început investigaţiile şi rămân incertitudini cu privire la circumstanţele în care s-a produs accidentul şi mai ales cum se face că cele două aeronave au ajuns pe aceeaşi pistă.

Transcrierile instrucţiunilor de la controlul traficului publicate de autorităţi par să arate că avionul Japan Airlines a primit permisiunea de a ateriza, în timp ce aeronavei Gărzii de Coastă i s-a spus să ruleze până la un punct de aşteptare din apropierea pistei.

Un oficial de la biroul de aviaţie civilă din Japonia a declarat reporterilor că nu există niciun indiciu în aceste transcrieri că aeronavei Gărzii de Coastă i s-a acordat permisiunea de a decola.

Căpitanul avionului Gărzii de Coastă a declarat că a intrat pe pistă după ce a primit permisiunea în acest sens, a declarat un oficial al Gărzii de Coastă, care, în acelaşi timp, a recunoscut că nu există nicio indicaţie în transcrieri că ar fi primit permisiunea de a face acest lucru.

"Ministerul Transporturilor prezintă materiale obiective şi va coopera pe deplin cu ancheta pentru a se asigura că lucrăm împreună pentru a lua toate măsurile de siguranţă posibile pentru a preveni repetarea acestei situaţii", a declarat reporterilor ministrul transporturilor, Tetsuo Saito.

Consiliul japonez pentru Siguranţa Transporturilor (JTSB) investighează incidentul, cu participarea agenţiilor din Franţa, unde a fost construit avionul Airbus, şi Marea Britanie, unde au fost fabricate cele două motoare Rolls-Royce ale acestuia, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune.

