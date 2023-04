“Un nou cutremur ar provoca un dezastru”. Imagini noi din interiorul centralei nucleare de la Fukushima provoacă îngrijorări

Imaginile surprinse de sondele companiei TEPCO au stârnit îngrijorarea specialiștilor, care se tem că un nou cutremur ar putea provoca un dezastru. Structura de rezistență pare grav afectată de seismul din 2011.

Unul dintre roboți a captat imagini cu structura de susținere a Unității 1, aflată sub miezul unuia dintre reactoarele care s-a topit în timpul dezastrului nuclear din 2011.

Associated Press relatează că, în cele 39 de ore de imagini filmate de robot, se observă că peretele de beton gros de 120 de centimetri prezintă semne de deteriorare semnificativă, expunând armătura de oțel din interior.

Images captured by a robotic probe inside one of the three melted reactors at Japan's wrecked Fukushima nuclear power plant show exposed steel reinforcing bars in its main supporting structure and parts of its thick external concrete wall missing. https://t.co/9QAQnBhUFV