Imaginile dezastrului provocat de ruși lângă granița cu România. Țintele lui Putin de pe Dunăre | FOTO

"Teroriştii ruşi au atacat regiunea Odesa, de două ori, noaptea trecută, cu drone de atac", a declarat guvernatorul Oleh Kiper pe aplicaţia de mesagerie Telegram. "Ţinta principală a fost infrastructura portuară şi de cereale din sudul regiunii", a precizat el, potrivit Reuters, citată de News.ro.

"Unul dintre porturile de pe Dunăre a fost lovit de bombardamentele inamice, care au avariat depozitele şi instalaţiile de depozitare a cerealelor. Incendiile au fost stinse rapid de către Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă", a declarat guvernatorul, fără a preciza dacă este vorba despre portul Reni sau Izmail.

Lovitura a vizat portul Reni, a scris ulterior şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean, Andrii Iermak, pe Telegram. Nu s-au înregistrat victime, a precizat el.

O sursă din industrie a declarat pentru Reuters că portul a continuat să funcţioneze după atac.

