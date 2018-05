Imagini spectaculoase în Hawaii. Lava vulcanului Kilauea, surprinsă ieșind prin fisuri

Lava roşiatică ce iese din fisurile de pe versanţi luminează într-un mod straniu aerul încărcat de cenuşă si dă naştere unor imagini care par de pe altă planetă.

Este însă o frumuseţe periculoasă. Coloana de cenuşă emanată de vulcan a atins o înălţime de 3.600 de metri deasupra nivelului mării, determinând industria aviatică să intre în alertă şi să monitorizeze traseul norului de cenuşă.

Attention tourists in Hawaii ... DO NOT touch the lava! pic.twitter.com/39Kyj145CA

În plus, vulcanul împrăştie asemenea cantităţi de gaze toxice, încât există risc de asfixiere.

Lava spews out of fissures from Hawaii’s Kilauea Volcano against the early morning sky as a 20th fissure has opened up on Hawaii's Big Island. https://t.co/WdsfGCvWZR pic.twitter.com/Vte9TORPmL