Imagini revoltătoare în Turcia. Fanii lui Fenerbahce Istanbul au scandat numele lui Putin la meciul cu Dinamo Kiev. VIDEO

Lumea fotbalului este în stare de șoc, după ce fanii lui Fenerbahce au scandat numele lui Vladimir Putin exact în meciul contra unei echipe din Ucraina. Momentul contestat a avut loc pe stadionul Șükrü Saracoğlu din Istanbul, în timpul partidei contând pentru turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Ultrașii lui Fener au început să scandeze numele liderului de la Kremlin exact după ce Dinamo Kiev, formația antreantă de Mircea Lucescu, a deschis scorul prin Vitaliy Buyalskyi, în minutul 57, potrivit corespondentului CBS, Nico Cantor, citat de Newsweek.com.

Conform jurnalistului, Buyalskyi "a sărbătorit marcarea golului său printr-un un gest care i-as scos din minți pe fanii lui Fenerbahce, și anume un semn în formă de vultur, referindu-se clar către rivalul de moarte al lui Fenerbahce, Beșiktaș".

Despite the "provocative" act from the Dynamo player, the response from the Fenerbahçe fans is still completely inappropriate and frankly cheap. pic.twitter.com/HDm7NpE4lR

Buyalskiy celebrated by doing an eagle hand gesture, a clear nod to Fenerbahçe arch-rival Beşiktaş.

În ciuda faptului că a recunoscut acest act "provocator", Cantor a catalogat reacția fanilor lui Fenerbahce drept "complet nepotrivită și, sincer, ieftină".

El nu a fost singurul care a condamnat acțiunile lor.

Jurnalistul ucrainean de investigații Danylo Mokryk a fost la fel de dur la adresa reacției fanilor, catalogând-o drept "dezgustătoare și bolnăvicioasă" și acuzându-i pe fani că "au călcat pe o tragedie doar din răutate".

El a adăugat: "La fel cum Fener a pierdut astăzi, va pierde și Putin".

????????@Fenerbahce fans massively chanting "Vladimir Putin" during today's @ChampionsLeague qualifying match against ????????@DynamoKyiv is sickeningly disgusting. Treading on a tragedy purely out of spite.

But. Just as Fener lost today, Putin will also lose.